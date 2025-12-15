На фронте с начала суток состоялось более 70 боев: Генштаб назвал самое горячее направление

По данным Генштаба, от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Бобылевка, Рыжевка, Рогизное Сумской области. Враг нанес авиаудар управляемой авиабомбой по Рыжевке.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 55 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага в районе Прилепки и в направлении Обуховки.

Продолжается одно боестолкновение с врагом на Купянском направлении в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отражали пять атак врага. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник атаковал в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Северска, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Новопавловки Иванополье, Софиевки. Украинские подразделения отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Гришино и Новопавловка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 19 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сечневое, Сосновка, Вербово, Злагода, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

На Гуляйпольском направлении враг совершил восемь штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Гуляйполя и Варваровки. Одно боестолкновение продолжается. Противник наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении противник трижды наступал в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка противника приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки.