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На фронте массово пропадают мобилизованные оккупанты, - перехват ГУР

Фото: на фронте массово пропадают мобилизованные оккупанты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты жалуются, что мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"60 человек пропали без вести... 65. Из них мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", - рассказывает оккупант жене.

Также он утверждает, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших "безумные" потери на фронте.

При этом, по мнению ГУР МО Украины, мобилизация в России не сможет глобально повлиять на ситуации на фронте. Пока российская армия не может обеспечить мобилизованных.

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