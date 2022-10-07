На фронте массово пропадают мобилизованные оккупанты, - перехват ГУР

Оккупанты жалуются, что мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"60 человек пропали без вести... 65. Из них мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", - рассказывает оккупант жене.
Также он утверждает, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших "безумные" потери на фронте.
При этом, по мнению ГУР МО Украины, мобилизация в России не сможет глобально повлиять на ситуации на фронте. Пока российская армия не может обеспечить мобилизованных.
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