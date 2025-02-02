На фронте в Курской области ликвидирован российский вице-губернатор

"Возвращаясь с боевого задания, погиб командир отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил Кожемяко.

Подробности он не привел, но отметил, что тот "погиб, выезжая на рекогносцировку".

Российские Telegram-паблики пишут, что Ефремов ехал в машине, которая наехала на мину в Курской области. Помимо него, погиб еще один российский офицер.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко также сообщил, что Ефремов подорвался.

Кто такой Сергей Ефремов

Ефремов командовал отрядом "Тигр", который летом 2022 года сформировали в Приморье на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и куда набирали так называемых "добровольцев".

В марте 2024 года вступил в должность вице-губернатора Приморского края. Российские власти сообщали, что он имел опыт военной службы в штурмовых подразделениях. С началом наступления Сил обороны Украины в Курской области вернулся на войну.