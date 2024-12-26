На фронте фиксируется уменьшение количества атак РФ: в ЗСУ назвали самые горячие направления
На фронте фиксируется определенное уменьшение количества боев - с начала суток 26 декабря и по состоянию на вечер уже произошло 164 боевых столкновений, вместе с тем сутками ранее их было более 210. Самыми горячими направлениями по интенсивности штурмов названы Покровский, Лиманский и Кураховский.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 26 декабря.
Российские обстрелы
В течение суток российские захватчики нанесли 35 авиационных ударов (применили при обстрелах 45 КАБ), осуществили более 700 ударов дронами-камикадзе.
Кроме того, противник совершил более 4600 обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении было 2 боестолкновения в районе Волчанска и Старицы, украинские защитники успешно их отбили.
На Купянском направлении враг 8 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ вблизи Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки. Сейчас еще продолжаются 4 боя.
На Лиманском направлении противник совершил 24 атаки, пытаясь продвинуться в направлениях Копанок, Чернещины, Новосергиевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском лесу. Вражеским авиаударам с применением 18 НАР подверглись Надежда, Александровка и Зеленый Гай.
На Северском направлении россияне 3 раза без успеха атаковали в районе Белогоровки и Григорьевки.
На Краматорском направлении враг 4 раза безуспешно атаковал районы н.п. Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино. В Генштабе отметили, что ситуация - контролируемая, Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.
На Торецком направлении российские оккупанты 13 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. Противник действовал в районах н.п. Делиевка и Торецк. Все вражеские атаки были отражены Силами обороны.
На Покровском направлении враг продолжает интенсивные атаки. Российские захватчики совершили здесь 39 штурмовых и наступательных действий.
В Генштабе сообщили, что наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого. Сейчас еще продолжаются 3 боя.
"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - говорится в заявлении военного командования.
В Генштабе добавили, что враг несет значительные потери на данном направлении. С начала суток было обезврежено уже 312 оккупантов, 155 из которых - безвозвратно.
"Кроме того, наши защитники уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной техники и вывели из строя один миномет противника", - говорится в сводке.
На Кураховском направлении произошло 23 боевых столкновения. Враг сохраняет высокую активность, пытается продвинуться в районах н.п. Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово. Украинские защитники отбили 18 атак противника, до сих пор продолжаются 5 боев.
"За сегодня на данном направлении враг потерял 78 человек убитыми и ранеными. Уничтожена одна боевая машина пехоты и легкий бронированный многоцелевой транспортер, кроме того, существенно повреждены два вражеских танка", - передали в Генштабе.
На Времевском направлении воины ВСУ отбили 15 вражеских штурмов в районах н.п. Янтарное, Времевка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское. Еще продолжаются 9 боев.
На Гуляйпольском направлении российские оккупанты не проводили активных действий.
На Ореховском направлении враг совершил 1 неудачную попытку потеснить ВСУ с позиций в районе н.п.Новоандреевка.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника.
В Генштабе отметили, что в Курской области Силы обороны Украины продолжают проводить операцию. На этом направлении враг нанес 21 авиационный удар с применением 31 КАБ и 424 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из РСЗО.
Как добавили в военном ведомстве, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупанты накапливают силы для штурмов на Кураховском направлении. Он проинформировал, что враг ночью начал чаще использовать противотепловизорные плащи.
Напомним также, по данным Генштаба в сводке утром 26 декабря, за прошедшие сутки потери росармии составили 1540 единиц живой силы. Также воины ВСУ уничтожили 2 танка, 10 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы и другую технику врага.
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