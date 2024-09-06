На фронте за сутки уничтожены 1170 российских солдат, 74 дрона и РСЗО, - ВСУ

Напомним, по данным ISW, за последние сутки ВСУ восстановили позиции в одном из районов Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в районе Купянска и Часового Яра.

По данным Генштаба, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении в Донецкой области.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитникам удалось остановить продвижение россиян в районе Покровска.

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