На фронте за сутки произошло 146 боестолкновений, враг продолжает давить на Донбассе, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 управляемых авиабомб (КАБов) и 602 удара дронами-камикадзе, более 3700 раз обстрелял позиции наших войск.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

На Купянском направлении враг атаковал наши позиции 21 раз у Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного. В настоящее время продолжаются девять боестолкновений в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Петропавловки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские воины на данный момент отражают семь атак возле Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного. Двенадцать штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Катериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 13 раз штурмовали возле Торецка. Продолжаются боевые действия в семи локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

На Покровском направлении враг в течение дня совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Мирнограда и Лисовки.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 182 оккупанта. Уничтожено семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники, девять мотоциклов. Также повреждены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и одна РСЗО БМ-21 «Град».

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Времовском направлении в течение дня отражено восемь атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ривнополь, Новоукраинское, идет семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Тем временем в Курской области авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.