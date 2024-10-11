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Россия усиливает наступательные операции в восточных районах Украины, - британская разведка

Пятница 11 октября 2024 15:06
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Россия усиливает наступательные операции в восточных районах Украины, - британская разведка Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины за последнюю неделю усилились российские операции. Вероятно, оккупанты готовятся к наступлению на Покровск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и, скорее всего, попытаются его захватить в ближайшие недели.

Одновременно российские силы продвигаются к центру города Торецк, однако их продвижение идет медленно, и текущие позиции в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.

В Угледаре, который был захвачен российскими войсками в начале октября 2024 года, наступление за пределами города продвигается слабо. Город находится на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого, что придает ему стратегическое значение.

Кроме того, в восточной части Запорожья есть признаки активизации российских наступательных операций. По сообщениям, российские войска захватили село Камянское на трассе Запорожье-Мелитополь. Однако этот район оставался относительно стабильным более года, и остается неясным, смогут ли российские силы развивать наступление в этом направлении.

Ситуация на фронте

В последние месяцы российские войска продолжают наступление на нескольких участках фронта, сосредотачивая усилия в Донецкой области, особенно в направлениях на Покровск, Курахово и Торецк.

Недавно украинские военные были вынуждены оставить Угледар, чтобы избежать окружения.

За сутки 10 октября на линии фронта произошло 169 боевых столкновений, наиболее интенсивные бои велись на Лиманском направлении.

Оккупантам также удалось войти в часть Торецка. Почему Россия нацелилась на этот город - читайте в материале РБК-Украина.

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