Сентябрь был месяцем с наибольшим количеством гражданских жертв в Украине в 2024 году, - ООН

В сентябре этого года в Украине погибло около 208 мирных жителей. Он стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Мониторинговой миссии ООН.

"В последний месяц, уже третий месяц подряд, количество жертв среди гражданского населения было выше, чем во все остальные месяцы, начиная с октября 2022 года", - сказала глава ММПЧ Даниэль Белль.

По предварительным данным, в сентябре 1220 гражданских получили ранения. При этом тенденция к увеличению количества жертв среди гражданских была замечена мониторингом еще в июле.

Также в докладе указано, около 30 нападений в сентябре были нанесены по инфраструктуре, 25 – на территории, контролируемой Украиной, и 5 – на территории, оккупированной РФ.

По данным ООН, начиная с 6 октября РФ нанесла многочисленные обстрелы с применением ракет и баражирующих боеприпасов. В частности, в Одесской области в результате пяти недавних нападений погибли 14 гражданских лиц и 28 получили ранения.

Пытки и казни украинцев россиянами

Пытки и казни украинцев российскими военными часты из-за систематического нарушения международного права РФ. По словам генпрокурора Андрея Костина, до 90% украинских пленных испытывают физическую и моральную пытку. Недавно сеть возмутило видео расстрела украинского пленника оккупантами.

Известно, что украинские правоохранители расследуют 61 случай казней российскими солдатами украинских военнопленных.

Также мы писали о том, что по данным СМИ, в сентябре этого года Россия понесла наибольшие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения. Данные свидетельствуют о том, что средние потери в сутки превышали тысячу солдат.

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