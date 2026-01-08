На фронте за сутки - более 270 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3282 обстрелов, в том числе 66 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4529 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Цветково, Волшебное, Железнодорожное, Рождественка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки и 89 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча, Терновая и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодязи, Заречное, Мирное и Шандриголово.

На Славянском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Северска и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг атаковал 22 раза - в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Александровском направлении противник за вчерашний день совершил 15 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 40 атак россиян в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.

На Ореховском направлении враг совершил шесть попыток прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.