На фронте за сутки почти 140 боев: Генштаб назвал самое горячее направление

Вражеские обстрелы

В частности, 18 июня российские захватчики нанесли 32 авиационных удара, сбросив при этом 43 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 982 дроны-камикадзе и осуществили 3634 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 28 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, осуществил 192 артиллерийских обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Липцов и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово - получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Шандриголово и Карповки. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григорьевки.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек. Украинские подразделения отбили 13 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала суток, противник 40 раз атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 184 оккупанта, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, восемь антенн и ретранслятор, восемь мотоциклов, станцию радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей, четыре терминала спутниковой связи, 34 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, поражены многоцелевой транспортер легко бронированный, мотоцикл и две вражеские огневые позиции", - говорилось в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю, Успеновке и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении авиаудару подвергся населенный пункт Львовское.