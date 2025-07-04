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На фронте за сутки почти 140 боев: детали от Генштаба ВСУ

Пятница 04 июля 2025 23:54
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На фронте за сутки почти 140 боев: детали от Генштаба ВСУ Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 4 июля, на фронте произошло 136 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли четыре ракетных и 55 авиационных ударов, применив 15 ракет и сбросив 74 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1436 дронов-камикадзе и осуществили 4496 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также совершил 205 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила бомбами по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор пять боев продолжаются.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 162 оккупанта, из них 96 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили боевые четыре автомобиля, три мотоцикла, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, четыре укрытия для личного состава, две антенны связи и генератор; также повреждены три автомобиля и четыре артиллерийских средства врага", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Андреевка-Клевцово.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиаудару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Потери армии РФ

Напомним, что за прошедшие сутки, с 3 на 4 июля, российские войска потеряли в боях против Украины еще 1120 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 50 артсистем, 112 единиц автотехники и 205 дронов.

Также отметим, что потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 млн человек.

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