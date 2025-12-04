На фронте за сутки - 170 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 3 декабря, на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4301 обстрел, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы, совершил 203 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось два боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.
На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.
На Краматорском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.
На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербово, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполье и Варваровки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 177 370 военных.
В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1140 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов, 125 единиц автомобильной техники оккупантов.