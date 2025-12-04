На фронте за сутки - 170 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4301 обстрел, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы, совершил 203 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось два боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.



На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.



На Краматорском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Часового Яра.



На Константиновском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.



На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербово, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполье и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.