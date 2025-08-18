О фронте, планах России и уроках войны: главное из интервью Александра Сырского

О планах России на фронте

По словам главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте сейчас действительно сложная.

Россия продолжает стратегическую наступательную операция. Сейчас, как объясняет Сырский, противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия. На сегодня там (на Запорожском направлении, - ред.) продолжаются действия невысокой интенсивности. Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад", - объясняет генерал.

Он отметил, что этот план был сорван в результате Курской операции, ведь для сдерживания нашего наступления там враг был вынужден забрать большую часть своих сил из Запорожской области. Нынешняя цель противника на Запорожском направлении - прорыв украинской обороны и продвижение вглубь территории, их цель - вся область.

Сырский также предполагает, что среди приоритетных для противника на ближайшее время будет также Новопавловское направление (юг Донецкой области) и Лиманское - там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб.

О ситуации возле Покровска и Доброполья

Сейчас наиболее сложным участком фронта является Покровское направление, отмечает главком. Там ежедневно фиксируется около полусотни штурмовых действий противника. По его словам, в Покровск возможно обеспечивать логистику, несмотря на давление оккупантов.

Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп, пояснил Сырский.

Он признал, что на прошлой неделе россияне имели определенный успех на Покровском направлении, возле Доброполья, когда их группы продвинулись до 10-12 км к нескольким нашим населенным пунктам. Главнокомандующий объяснил, что это произошло потому, что тамошняя местность изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, из-за чего трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения.

"И во-вторых, по объективным причинам у нас там нет сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся. Но после того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага изменился на отчаяние. Их публикации в их соцсетях сначала имели тональность "вперед, победа", а сейчас - "в окружении, конец". То есть все дошло до своего логического завершения", - отметил Сырский.

По его словам, это просачивание противника возле Доброполья - часть его наступательной операции на Покровск. Враг пытается охватить Покровскую агломерацию с двух сторон - с северо-востока и юго-запада, пытаясь таким образом сформировать своеобразные тиски.

"Главная задача этих действий на северном направлении - перерезать нашу логистику. И вот собственно, там наступает 51-я общевойсковая армия РФ в составе трех бригад - это бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР". В плен к нам попали и были уничтожены как раз военнослужащие 132-й бригады - это горловская бригада. Если вы видели пленных - все молодые военнослужащие, прослужившие разное время, призванные из разных мест, в том числе и из России. Но конец у них один - плен", - сказал генерал.

Есть ли угрозы для Сумщины и Херсона

На Сумщине враг потерпел поражение, говорит главнокомандующий. Несмотря на то, что там была сосредоточена мощная группировка из лучших российских частей, противник не имел никакого успеха там за последние два месяца. Он понял бесперспективность этого направления своих действий.

"Он потерял несколько населенных пунктов. И его последняя попытка наступать в районе Степного и Новоконстантиновки закончилась полным провалом - захватчики были уничтожены, отброшены за государственную границу. И сейчас мы продолжаем там наступательные действия. А враг, понимая бесперспективность этого направления своих действий, сейчас перебрасывает части оттуда на другие направления, в основном - на Запорожское", - пояснил генерал.

Что касается Херсона, где оккупанты недавно пытались серией ударов разрушить один из мостов и фактически изолировать один из районов города - там в ближайшее время наступательных действий россиян не прогнозируется.

"Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет. Хотя угроза, конечно, всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов", - рассказал Сырский.

О возможном конце войны и готовности ВСУ к любым сценариям

На вопрос о том, есть ли у ВСУ силы держаться, если Путин сейчас будет стремиться затягивать войну, главнокомандующий говорит: У нас нет другого пути, мы должны защищать свою землю.

"Путин, скорее, хочет не выиграть время - он хочет захватить территорию, а для этого нужно время. И несмотря на те потери, а потери у него постоянно растут - захват каждого километра и каждой позиции каждый раз обходится ему все большим количеством убитых и раненых. Об этом свидетельствует статистика. Во-первых, его темпы наступления очень замедлились. Во-вторых, уровень потерь очень высок. Но ведь они с таким упорством пытаются достичь тех целей, которые они себе поставили", - отмечает Сырский.

По его словам, несмотря на все будущие гарантии безопасности, которые может получить Украина, и на переговорный процесс, наша страна должна постоянно готовиться к войне - к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой.

"Даже в случае заключения мира или замораживания войны мы должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию. Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро. То есть наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", - считает генерал.

Он напомнил, что "майское" перемирие противник использовал для перегруппировки. Он подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем к переднему краю, чего он не мог сделать, когда велись активные боевые действия. И после этого "перемирия" россияне сразу начали активные наступательные действия.

При этом он не верит заявлениям россиян о возможности продолжать войну годами, называя это "бравадой".

О современном оружии в ВСУ, использовании ИИ и роботов на фронте

Сейчас украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение и системы, которые помогут уменьшить присутствие военнослужащих непосредственно на поле боя. Это, по словам Сырского, в первую очередь касается роботизированных платформ, беспилотных систем различных типов и различного назначения - это прежде всего воздушные дроны. Также активно внедряется применение наземных беспилотных систем - логистических и медицинских для эвакуации раненых.

"Мы уже тестируем и воздушные платформы для эвакуации раненых - это перспектива. Также для нас в приоритете все, что касается дронов, которые работают как перехватчики для борьбы с вражескими ударными БпЛА. И у нас есть много впечатляющих результатов, которых мы достигли с помощью наших морских платформ. Это все технологические виды оружия, оружие с искусственным интеллектом, если можно так сказать", - говорит главком.

Он добавил, что фактически все технологическое вооружение Украины имеет элементы искусственного интеллекта, в том числе и системы ПВО.

"ИИ сейчас активно используется фактически везде. Хотя надо учитывать, что он может ошибаться. Сейчас только начало его развития и использования. Но мы уже создали в Генеральном штабе, в других штабах структуры, которые занимаются как раз применением искусственного интеллекта в военной сфере", - рассказал генерал.

Недавно 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный яр" опубликовала видео, как ее военные проводили зачистку населенных пунктов в районе Доброполья, используя роботов с пулеметами. Эти роботы приближались вплотную к противнику и по громкоговорителю предлагали россиянам сдаться в плен, если те отказывались - они вели огонь. По словам Сырского, использование таких роботизированных систем уже достаточно распространено в украинской армии.

"На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - добавил генерал.

О проблемах с нехваткой личного состава и изменениях в армии

У Украины, естественно, меньше людей, чем у россиян. Следовательно - и мобилизационный ресурс меньше. Согласно ориентированным оценкам, у россиян 20-25 млн мобресурса, у нас - 2-5. Один из возможных путей компенсировать эту нехватку - использование высокотехнологичного оружия и техники без военнослужащих, или оружия, которое имеет дистанционное управление. Это должно максимально снизить человеческие потери, отмечает Сырский.

"Второе направление - это повышение качества подготовки. Профессионально обученный солдат имеет гораздо больше шансов выжить на поле боя, чем просто обычный солдат, который имеет более слабую подготовку", - говорит главнокомандующий.

Он добавил, что сейчас базовая общевойсковая подготовка увеличена до 51 дня. Военнослужащий, который попадает в учебный центр, проходит подготовку там и после этого - еще в части.

По мнению Сырского, приток добровольцев и мотивацию военных могут также увеличить примеры успешных карьерных лифтов в армии - когда гражданские, которые присоединились к армии во время или в начале большой войны, смогли подняться до должностей командиров. Это, например, Роберт "Мадьяр" Бровди - нынешний командующий Сил беспилотных систем и Юрий Федоренко - командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС". И таких примеров еще много, уточнил главком.

"Таким людям я максимально оказываю поддержку. Потому что эффективный командир - это залог успеха. Неэффективный командир - это означает потерю наших военнослужащих и территорий. Это, в принципе, характеристика любого командира - сможет ли он выполнить задачу и какой ценой", - пояснил Сырский.

Для улучшения управляемости Вооруженных сил сейчас также внедряется масштабная реформа по переходу к корпусной системе управления в армии.

"Помните, раньше были оперативно-тактические группировки (ОТГ), в некоторых ОТГ было более 20 бригад, что очень усложняло процесс управления. Нужно было контролировать сразу, например, 23 воинские части. Сейчас значительно уменьшился комплект. Это повысило контроль за действиями бригад, за их обеспечением, за наличием личного состава - чтобы не получалось так, когда определенная часть личного состава осталась без контроля, то есть находилась в районе ведения боевых действий, но участие в них не принимала", - добавил генерал.

Об украинской ПВО и модернизации Россией своих БПЛА типа "шахед"

Украина активно развивает противовоздушную оборону путем увеличения количества систем с высокотехнологичным оборудованием. Особое внимание ВСУ также уделяют системам, которые способны бороться с вражескими дронами.

"Например, как ни странно, но очень хорошо себя зарекомендовала армейская авиация: вертолеты, которые имеют пулеметное вооружение, показывают большую эффективность. Могу сказать, что с августа прошлого года по август этого года они сбили более 3200 дронов типа "шахед" - это впечатляющие цифры", - уточнил главнокомандующий ВСУ.

Другое перспективное направление для противодействия вражеским "шахедам" - это дроны-перехватчики. В этой сфере Украина имеет много разработок, которые могут конкурировать с такими известными фирмами, как Merops.

"Наши разработки имеют характеристики не хуже, а иногда даже и лучше", - отметил Сырский.

При этом он уточнил, что противник постоянно совершенствует свои дроны. На "шахеды" устанавливают системы оптического донаведения, 12-16- канальные антенны, которые позволяют иметь очень высокую степень помехоустойчивости - то есть их трудно давить обычными средствами радиоэлектронной борьбы. Они имеют датчики автоматического уклонения от огня, от сближения, например, с дронами-перехватчиками. То есть вражеский "шахед" начинает снижение и неконтролируемые движения по курсу и по высоте.

"У него много систем, которые позволяют также повысить эффективность своих "шахедов". И это для нас вызов, с которым мы постоянно боремся. Это соревнование: мы пытаемся их поражать, а они пытаются достичь цели и поразить нас. И фактически все дальнобойные дроны, которые сейчас применяет противник, даже "Герберы", которые он использует как ложные цели, оснащены взрывчатым веществом для самоподрыва - чтобы этот дрон после падения невозможно было захватить и для поражения всех тех, кто приближается", - пояснил Сырский.

Новые детали об обороне Бахмута, уничтожении "Вагнера" и Курской операции

У части общества остались вопросы, стоило ли в 2023 году так долго держать Бахмут, ведь, по словам ряда военных, Украина понесла там слишком высокие потери. Такие же нарекания можно услышать и по Курской операции - что у нас там тоже якобы быть большие потери.

Сырский объясняет: оборона Бахмута длилась восемь месяцев, на этот город наступало огромное количество сил противника, основу его наступательной группировки составляла группа "Вагнера". По его словам, по каким-то неизвестным ему причинам Пригожин стремился самостоятельно захватить Бахмут. Поэтому вместо российских армейских подразделений для боев за этот город он завел туда почти весь имеющийся личный состав, который был на фронте.

"Вагнер" был самой эффективной структурой в российской армии. Несмотря на большие потери, они все равно продвигались вперед и достигали своих целей. Но в Бахмуте "Вагнер" нашел свою смерть как организация, как структура. Это подтверждается различными данными. Когда завершались бои в Бахмуте, Пригожин в одном из своих интервью сам признался, что в этом городе он уже потерял погибшими 20 тысяч своих лучших бойцов", - говорит главнокомандующий.

По оценкам ВСУ, эта цифра составляла около 23 тысяч личного состава. А поскольку тогда у россиян на одного убитого приходился один раненый, то вместе с ранеными потери "вагнеровцев" насчитывали примерно 40 тысяч. Тогда как общая численность группы "Вагнера" составляла до 50 тысяч. То есть "Вагнер" как структура больше не восстановилась.

"Если бы не было Бахмута, то был бы Часов Яр, Краматорск, Константиновка, Дружковка... Если бы мы оставили Бахмут, не уничтожив их там, "вагнеровцы" пошли бы дальше. Как вы помните, они тогда наступали широким фронтом - на 10 км в одну сторону от Бахмута, на 5 км в другую сторону. Но потом бои в Бахмуте затянули всех их туда. То есть Бахмут спас много других городов и большую территорию, если откровенно говорить", - говорит генерал Сырский.

Соотношение между нашими потерями и теми потерями, которые понес "Вагнер" в битве за Бахмут, были 1 к 7 - 1 к 7,7, уточнил главком. То есть украинская армия потеряли в семь раз меньше, чем противник.

"Это лучший показатель за время полномасштабной войны. Что касается Курской операции, то там тоже очень высокие показатели потерь у врага. По данным российских аналитиков, были периоды, когда потери войск противника превышали наши в 5,5 раз. То есть мы в наступлении несли потери в пять раз меньше, чем противник. Это тоже лучший показатель за время полномасштабной войны. Возможно, это такая особенность войны, хотя на самом деле это просто была продуманная операция", - резюмировал генерал Сырский.