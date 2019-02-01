Фріз розповіла, коли Міністерство у справах ветеранів почне роботу

Відомство почне роботу, коли буде сформовано на 30%

Министерство по делам ветеранов начнет работу "на полную мощность", когда будет сформировано на 30%. Об этом заявила министр ведомства Ирина Фриз, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

По словам Фриз, в министерстве рассчитывают, что к концу февраля 2019 года ведомство найдет государственного секретаря, который утвердит численность и структуру рабочего штата.

"После того как на 30% Министерство по делам ветеранов будет сформировано (я рассчитываю, что это будет где-то июнь), мы уже не только де-юре, а и де-факто будем работать на полную мощность", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о конкурсном отборе на должность государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

10 января были утверждены условия проведения конкурса на занятие вышеуказанной должности. В документе содержатся должностные обязанности, квалификационные требования к кандидатам, условия оплаты труда, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, место и дата проведения конкурса.

Ранее правительство анонсировало изменение законодательства в сфере работы с ветеранами. В частности, правительство и Верховная рада вместе будут работать над обновлением нормативно-правовой базы.

Отметим, 22 ноября парламент назначил на тот момент нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.