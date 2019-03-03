Фриз відвідала Полк поранених США

Установа Wounded Warrior Regiment розміщується на базі Квантіко

Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз в Полку раненых Морской пехоты (США) ознакомилась с программами немедицинской реабилитации и преодоления посттравматического стрессового расстройства и тяжелых травм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Фриз отметила, что Полк раненых Морской пехоты - "это красноречивый пример координации действий между ведомствами для помощи в преодолении тяжелых травм, которые может получить военнослужащий - эмоциональных, психологических, ментальных".

"Учреждение Wounded Warrior Regiment размещается на базе Квантико, ее девиз - "Пациент ты временно, а морской пехотинец ты навсегда", а основная цель - дать морпехам осознание того, что лучшие дни впереди", - говорится в сообщении.

За год около 2 тыс. морпехов могут получить в Полку раненых поддержку по восстановлению по разным направлениям: социальная адаптация, психологическая, физическая реабилитации и другие. Продолжительность - от 18 месяцев до нескольких лет. Здесь практикуются также формы семейной реабилитации.

"В структуре работает более 300 специалистов. Бюджет заложен в структуре Минобороны и составляет 22 млн долларов, но деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве и координации с Министерством по делам ветеранов США", - добавили в ведомстве.

Ранее Фриз заявляла, что Министерство по делам ветеранов начнет работу "на полную мощность", когда будет сформировано на 30%.

Ранее Кабинет министров принял решение о конкурсном отборе на должность государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

10 января были утверждены условия проведения конкурса на занятие вышеуказанной должности. В документе содержатся должностные обязанности, квалификационные требования к кандидатам, условия оплаты труда, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, место и дата проведения конкурса.