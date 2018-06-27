Фріланд і Могерини обговорили Україну

Могерини і Фріланд обговорили важливість захисту міжнародної торгівлі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд і Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерини обговорили актуальні міжнародні питання, включаючи ситуації в М'янмі, Україні та Ірані. Про це йдеться в повідомленні МЗС Канади в Twitter.

"Міністр Фріланд зустрілася з Федерикою Могерині, вони обговорили питання глобального миру і безпеки. Вони обговорили плани проведення вересневої наради міністрів закордонних справ, а також актуальні міжнародні питання, включаючи ситуації в М'янмі, Україні та Ірані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Могерині і Фріланд обговорили важливість захисту міжнародної торгівлі в ході тристороннього обіду разом з Єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем.

Minister Freeland met with @FedericaMog to talk #GlobalPeace & #security and the rules-based international order. They discussed plans for the September Women Foreign Ministers' Meeting, as well as ongoing international issues, including situations in #Myanmar, #Ukraine and #Iran pic.twitter.com/T3Hd87DIF1 — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) June 26, 2018

J'ai rencontré aujourd'hui à #Bruxelles mes bonnes amies @FedericaMog & Cecilia @MalmstromEU. Nous avons discuté de l importance de défendre le commerce international basé sur des règles et la préservation des démocraties libérales, entre autres. https://t.co/veb5aiNh1G pic.twitter.com/8kZwdi5ZDE — Chrystia Freeland (@cafreeland) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки".

Гройсман провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Зустріч відбулася в Копенгагені в рамках візиту Глави Уряду України до Королівства Данія та спільної участі у Другій конференції з питань українських реформ.

Також в ході зустрічі був підписаний документ про співробітництво в сфері енергетики, зокрема за участю відомої канадської корпорації ICORE NFP.