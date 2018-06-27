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Фріланд і Могерини обговорили Україну

НовиниПолітика    27.06.2018 - 02:01
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

Могерини і Фріланд обговорили важливість захисту міжнародної торгівлі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд і Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерини обговорили актуальні міжнародні питання, включаючи ситуації в М'янмі, Україні та Ірані. Про це йдеться в повідомленні МЗС Канади в Twitter.

"Міністр Фріланд зустрілася з Федерикою Могерині, вони обговорили питання глобального миру і безпеки. Вони обговорили плани проведення вересневої наради міністрів закордонних справ, а також актуальні міжнародні питання, включаючи ситуації в М'янмі, Україні та Ірані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Могерині і Фріланд обговорили важливість захисту міжнародної торгівлі в ході тристороннього обіду разом з Єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки".

Гройсман провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Зустріч відбулася в Копенгагені в рамках візиту Глави Уряду України до Королівства Данія та спільної участі у Другій конференції з питань українських реформ.

Також в ході зустрічі був підписаний документ про співробітництво в сфері енергетики, зокрема за участю відомої канадської корпорації ICORE NFP.

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Теги публікації: Могерини, Канада, встреча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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