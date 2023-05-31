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French Open-2023: Свитолина с волевой победой вышла в третий круг турнира

Фото: Элина Свитолина одержала непростую победу во втором раунде (facebook.com/RolandGarros)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной завершился матч 1/32 финала Открытого чемпионата Франции против австралийки Сторм Хантер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/32 финала, женщины

Хантер – Свитолина – 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

Экс-первая ракетка Украины откровенно упустила стартовый рывок соперницы. Хантер начала с четырех подряд выигранных геймов, в том числе и двух на подачах Свитолиной. Впрочем, украинка пришла в себя и попыталась перехватить инициативу. Но слишком много потеряла в дебюте.

Зато на равных стартовал второй сет. Свитолина взялась за дело в середине партии. Она обыграла австралийку за завоеванными брейками (2:1) и подошла к девятому гейму фаворитом. С вызовом украинская теннисистка справилась хладнокровно, реализовав матч-пойнт с первой попытки.

Решающий сет стал зеркальным отображением первого. В этот раз Свитолина взяла четыре гейма подряд и четко очертила намерение выйти в 1/16 финала. Хантер смогла размочить счет, но не больше. Титулованная украинка за 110 минут все-таки дожала представительницу Австралии.

Накануне опытная Леся Цуренко оформила выход во второй раунд French Open. В двух сетах она сенсационно выбила Барбору Крейчикову из Чехии (6:2, 6:4). В следующем круге соперницей украинки будет американка Лорен Дэвис.

К слову, ранее украинка Калинина потерпела поражение от француженки Парри.

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ТеннисЭлина Свитолина