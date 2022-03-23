Французький банк Crédit Agricole вирішив повністю зупинити діяльність в РФ

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні", - розповіла адміністрація банку.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у РФ налічує 170 російських співробітників, вона не займається роздрібними банківськими операціями і торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро, нагадали в банку

Також в Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, яка відбиває російську військову агресію, висловивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".

"Акція солідарності в першу чергу присвячена населенню України та її українським співробітникам, постраждалим від війни. Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку і надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони як і раніше мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності. Створено резервний фонд солідарності для підтримки наших співробітників, які постраждали від війни на повну силу", - йдеться в заяві.