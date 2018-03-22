В Піренеях лавина накрила групу дослідників, двоє загиблих

Ще одна особа отримала серйозні травми та була доставлена у лікарню

В Іспанії в результаті сходження лавини у долині Валь-д'Аран в Піренеях загинуло двоє людей. Про це повідомили у рятувальній службі, передає Expatica.

Зазначається, що на пошуки постраждалих відправили гелікоптер. Рятувальні служби знайшли у горах трьох людей. З них двоє внаслідок сходження лавини загинули, ще одна особа отримала серйозні травми та була доставлена у лікарню неподалік Барселони.

Рятувальники повідомили, що наразі невідома національність жертв та потерпілого, однак є інформація, що це група дослідників.

Нагадаємо, 3 березня 2018 року у французьких Піренеях снігова лавина накрила групу з п'яти іспанських лижників, двоє з них загинули. Днем раніше, 2 березня, чотири людини загинули внаслідок сходження лавини в Альпах на південно-сході Франції. Лавина зійшла поблизу гірськолижного курорту Entraunes, недалеко від кордону з Італією.