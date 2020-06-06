ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Французькі військові вбили лідера "Аль-Каїди в Магрибі

Новини » Політика     06.06.2020 - 22:49
Французькі військові вбили лідера "Аль-Каїди в Магрибі
Фото: Абдельмалек Друкдель (twitter.com/krone_at)

Бойовика ліквідували на півночі Малі

Спеціальний підрозділ Збройних сил Франції ліквідував ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба". Операція пройшла на півночі Малі.

Про це в Twitter повідомила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

"3 червня французькі збройні сили при підтримці своїх партнерів нейтралізували еміра Аль-Каїда в Ісламському Магрибі (АКІМ), Абдельмалека Друкделя і кількох його близьких співробітників під час операції в північній частині Малі", - повідомила міністр.

Вона також додала, що Друкдель був членом керівного комітету "Аль-Каїди" і керував групами бойовиків в північній Африці.

Нагадаємо, наприкінці лютого "Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого засновника в Ємені.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України ФранціяАль-Каїда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся