Французские военные убили лидера "Аль-Каиды" в Магрибе

Фото: Абдельмалек Друкдель (twitter.com/krone_at)

Боевика ликвидировали на севере Мали

Специальное подразделение Вооруженных сил Франции ликвидировало главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба". Операция прошла на севере Мали.

Об этом в Twitter сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"3 июня французские вооруженные силы при поддержке своих партнеров нейтрализовали эмира Аль-Каиду в Исламском Магрибе (АКИМ), Абдельмалека Друкделя и нескольких его близких сотрудников во время операции в северной части Мали", - сообщила министр.

Она также добавила, что Друкдель был членом руководящего комитета "Аль-Каиды" и руководил группами боевиков в северной Африке.

Напомним, в конце февраля "Аль-Каида" подтвердила ликвидацию своего основателя в Йемене.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена.

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Автор: Лера Полищук