Французькі депутати відвідають Крим на річницю анексії

Політики перебуватимуть на півострові з 13 по 16 березня

Группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прилетит 13 марта в оккупированный Крым, чтобы принять участие в мероприятиях к пятилетию аннексии полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, депутаты парламента Франции будут находиться в Крыму с 13 до 16 марта. Во время визита политики посетят международный детский центр "Артек", погуляються набережной Ялты, посетят мемориал на Французском военном кладбище в Севастополе. В программе визита также запланированы встречи с местными "депутатами".

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин планирует посетить оккупированный Крым на пятилетие аннексии.

Отметим, 18 марта в России отмечают пятую годовщину аннексии полуострова. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан документ о "вхождении" Крыма и Севастополя в состав России.

Напомним, 12 марта палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание оккупированного Крыма российским. За соответствующий документ проголосовали 427 конгрессменов.