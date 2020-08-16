Французька ракета вивела на орбіту три космічних апарати

Важка ракета-носій Ariane 5 Європейського космічного агентства вивела на орбіту три космічних апарати. Вона стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Про це повідомляє компанія-оператор запуску Arianespace.

Першим виведеним на навколоземну орбіту апаратом став MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американської корпорації Northrop Grumman. Він призначений для продовження термінів експлуатації супутників. Він має зістикуватися з супутником зв'язку Intelsat 10-02, який вже майже вичерпав свої запаси палива, і "дозаправити" його.

Другий апарат - супутник Galaxy 30 компанії Intelsat для розширення високочастотного телевізійного покриття на території США.

Третій супутник - японський телекомунікаційний апарат BSAT-4b. Він створений компанією Maxar і буде використовуватися для телевізійного мовлення у форматі надвисокої чіткості 4K і 8K в Японії.

Нагадаємо, раніше у NASA озвучили терміни першого контрактного запуску Crew Dragon.

Зазначимо, перший запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".