Французский суд перенес слушания об экстрадиции Жеваго в Украину: названа новая дата

Слушание, которое должно было состояться в этот четверг в Апелляционном суде в Шамбери, было перенесено на 2 февраля по просьбе защиты и прокурора.

"На это есть две причины: некоторые документы по делу все еще ожидают перевода, а парижские адвокаты ответчика не смогли присутствовать на слушаниях из-за транспортной забастовки", - сообщает издание.

До 2 февраля Жеваго останется под судебным надзором.

Напомним, издание "Forbes Украина" оценило состояние Жеваго в 2,4 млрд долларов в 2021 году. На конец 2022 года издание оценило состояние Жеваго в 1,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что французский суд принял решение освободить Жеваго под залог.

Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер - в 2021 году.

Жеваго, который был депутатом Верховной рады с 1998 по 2019 год, отрицает какие-либо правонарушения.

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