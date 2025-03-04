Французский оператор Eutelsat может заменить Starlink для Украины, - FT

По данным СМИ, Eutelsat уже сотрудничает с европейскими организациями и имеет оборудование, которое можно быстро развернуть в Украине. Это позволит улучшить связь для критически важных военных и гражданских объектов.

Интересно и то, что после приостановления США поставки военной помощи Украине акции Eutelsat выросли на 80% за день, что может свидетельствовать о намерении Европы усилить поддержку Украины собственными силами.

Известно, что Eutelsat планирует использовать два типа спутников:

низкоорбитальные OneWeb (1200 км);

геостационарные (35 000 км).

Это поможет сохранить связь для украинских дронов, которые наносят удары по российским позициям.

Несмотря на это OneWeb все еще уступает Starlink. Ведь в системе Маска более 7000 спутников, тогда как у OneWeb - менее 700. Также терминалы Eutelsat тяжелее и менее удобны для мобильного использования.

Риск ограничения Starlink

Starlink обеспечивает критическую связь в Украине, помогая военным, правительственным структурам и гражданским поддерживать коммуникацию, в частности в зонах боевых действий. В то же время, по данным Reuters, США оказывают давление на Украину, требуя доступа к стратегическим минеральным ресурсам. Во время переговоров американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.