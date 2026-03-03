ua en ru
Французский философ Леви назвал главную причину, почему война до сих пор продолжается в Украине

Вторник 03 марта 2026 09:05
UA EN RU
Французский философ Леви назвал главную причину, почему война до сих пор продолжается в Украине Фото: французский философ, писатель, режиссер Бернар-Анри Леви (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

Если бы страны Запада предоставили Украине больше помощи и действовали решительнее, она могла бы одержать победу в войне с Россией.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил французский философ Бернар-Анри Леви.

Читайте также: Европейцы и американцы ведут себя как лунатики, идущие над пропастью: интервью с Бернаром-Анри Леви

Он подчеркнул, что продолжает верить в победу Украины, несмотря на то, что в Европе и США все чаще звучат призывы к компромиссам и мирным договоренностям.

"Я никогда не переставал верить в победу Украины. И для меня Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) уже проиграл", - сказал Леви.

По его убеждению, Путин потерпел поражение еще с первых дней полномасштабного вторжения, ведь не достиг ни одной из своих стратегических целей.

В частности, Россия не смогла захватить Киев, ослабить НАТО или Европу, а также не смогла свергнуть украинского президента Владимира Зеленского.

Комментируя аргумент об оккупированных территориях, Леви отметил, что эти достижения не соответствуют масштабам потраченных Россией ресурсов.

"Такая сила. Такая техника. Такие человеческие потери, чтобы получить так мало. Большая часть оккупированной территории была оккупирована ранее, как вы знаете. Значит, он проиграл", - подчеркнул он.

Философ считает, что единственная причина, почему Кремль не признает поражение - это страх перед внутренними последствиями такого шага. В то же время, по его мнению, более решительная и масштабная поддержка Запада могла бы обеспечить Украине убедительную победу.

"Если бы мы, Запад, предоставили немного больше помощи, немного больше поддержки, если бы были немного более решительными, Украина одержала бы решительную победу. Я в этом убежден", - добавил Леви.

Он также признал, что цена войны чрезвычайно высока - как в человеческих потерях, так и с точки зрения психологических и социальных последствий. Однако, по его словам, другого результата, кроме победы Украины, он не видит.

Напомним, как ранее писал ISW, теория победы российского диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что Запад откажется от Украины.

Однако постоянная западная военная помощь Киеву может заставить его пойти на уступки.

Аналитики подчеркивали, что речь идет именно о регулярной помощи.

