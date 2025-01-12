Французские войска вышли с базы Абеше в Чаде, которую занимали более 60 лет

После расторжения Чадом в июле 2024 года соглашения с Парижем об оборонном сотрудничестве, продолжается вывод французских войск из этой африканской страны. 11 января французская сторона официально передала контроль над базой в городе Абеше Национальной армии Чада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI и африканскую газету TV5MONDE .

"Принимал" военную базу Абеше у французской стороны, которая контролировала объект более 60 лет, министр по делам Вооруженных Сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус.

Во время официальной церемонии передачи ключей от лагеря в этом городе, официальные представители обеих стран подписали договор, чем окончательно закрепить передачу военной базы.

Le retrait progressif des troupes françaises du Tchad continue avec la remise de la base militaire d'Abéché, ce 11 janvier 2025, dans le cadre de la rupture des accords militaires avec la France. pic.twitter.com/qDA8EnqZQl - Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) 11 января 2025 г .

Губернатор Абеше Али Сулейман назвал решение историческим, а министр ВС Чада напомнил о графике, установленном властями страны для окончательного и полного вывода французских войск.

Так, ранее войска Франции были вынуждены освободить базы в Аджи-Коссей, Нджамени и Файя-Ларжо в Чаде.

"Мы рады видеть, что этот график был соблюден. Для меня это также возможность подтвердить твердую приверженность правительства к соблюдению установленных сроков, в том числе до 31 января 2025 года, когда французские войска должны окончательно покинуть Чад", - заявил министр ВС Чада Джамус.

К полудню 11 января 90 из 120 французских военнослужащих, находившихся на базе, вылетели самолетом в Нджамени на базу Аджи-Коссей. Отъезд оттуда станет завершающим этапом выхода французских сил, организованного в ограниченные сроки по требованию чадских властей.

Вывод войск Франции из Чада

В конце декабря прошлого года французские войска стали покидать Чад. Это было связано с расторжением 28 ноября этой африканской страной соглашения с французской стороной о военном сотрудничестве.

Здесь следует напомнить, что в 2022-2023 годах Франция была вынуждена завершить свое военное присутствие в таких африканских странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Это произошло после того, как в этих государствах власти перешли к сблизившимся с РФ военным хунтам.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему армия Франции покидает африканские страны.

Добавим, 8 января стало известно, что возле президентской резиденции в столице Чада была стрельба - вооруженные люди напали на территорию комплекса.