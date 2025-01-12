Французькі війська вийшли з бази Абеше в Чаді, яку займали понад 60 років

Після розірвання Чадом у липні 2024 року угоди з Парижем про оборонне співробітництво, триває виведення французьких військ з цієї африканської країни. 11 січня французька сторона офіційно передала контроль над базою в місті Абеше Національній армії Чаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI та африканську газету TV5MONDE .

"Приймав" військову базу Абеше у французької сторони, яка контролювала об'єкт понад 60 років, міністр у справах Збройних Сил і ветеранів Чаду Іссаха Малуа Джамус.

Під час офіційної церемонії передачі ключів від табору в цьому місті, офіційні представники обох країн підписали договір, чим остаточно закріпити передачу військової бази.

Le retrait progressif des troupes françaises du Tchad continue avec la remise de la base militaire d’Abéché, ce 11 janvier 2025, dans le cadre de la rupture des accords militaires avec la France. pic.twitter.com/qDA8EnqZQl — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) January 11, 2025

Губернатор Абеше Алі Сулейман назвав рішення історичним, а міністр ЗС Чаду нагадав про графік, встановлений владою країни для остаточного і повного виведення французьких військ.

Так, раніше війська Франції були змушені звільнити бази в Аджи-Коссей, Нджамені та Файя-Ларжо у Чаді.

"Ми раді бачити, що цей графік було дотримано. Для мене це також можливість підтвердити тверду прихильність уряду до дотримання встановлених термінів, в тому числі до 31 січня 2025 року, коли французькі війська мають остаточно залишити Чад", - заявив міністр ЗС Чаду Джамус.

До полудня 11 січня 90 зі 120 французьких військовослужбовців, які перебували на базі, вилетіли літаком до Нджамени на базу Аджи-Коссей. Від'їзд звідти стане завершальним етапом виходу французьких сил, організованого в обмежені терміни на вимогу чадської влади.

Вивід військ Франції з Чаду

Наприкінці грудня минулого року французькі війська почали залишати Чад. Це було пов'язане з розірванням 28 листопада цією африканською країною угоди з французькою стороною про військове співробітництво.

Тут варто нагадати, що у 2022-2023 роках Франція була змушена завершити свою військову присутність у таких африканських країнах, як Малі, Буркіна-Фасо і Нігер. Це сталося після того, як у цих державах влада перейшла до військових хунтам, які зблизилися з РФ.

Нещодавно президент Франції Макрон пояснив, чому армія Франції залишає африканські країни.

Додамо, 8 січня стало відомо, що біля президентської резиденції в столиці Чаду була стрілянина - озброєні люди напали на територію комплексу.