Во Франции испытали лазерное оружие против дронов: где его установили

Система HELMA-P относится к классу оружия направленной энергии. В сочетании со средствами обнаружения и сопровождения целей она способна нейтрализовать беспилотные летательные аппараты, разрушая их конструкцию в считанные секунды.

"После успешных испытаний на суше в 2020 и 2021 годах система HELMA-P доказала свою эффективность и точность в нейтрализации вражеских беспилотников в морских условиях", - заявили в Министерстве вооруженных сил Франции после успешных испытаний на борту фрегата "Форбен".

Система HELMA-P особенно актуальна, поскольку одной из задач ВМС Франции является снижение стоимости одного выстрела. Так или иначе, спустя три года после испытаний на фрегате, авианосец "Шарль де Голль" также опробовал "антидроновый лазер".

В общей сложности установка на авианосце, который на момент эксперимента находился в Оманском заливе, специальной турели заняло около четырех часов. В лазерной пушке на ней размещены камеры, лидер, излучатель лазерного луча, система охлаждения и пульт управления.

Известно, что испытания прошли успешно: тестовые убытки позволили подтвердить эффективность работы лазера в беспрецедентных эксплуатационных условиях.