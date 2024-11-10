Во Франции отреагировали на слухи о сокращении Трампом инвестиций в НАТО

Он прокомментировал слухи о якобы уменьшении инвестиций в НАТО со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Министр подчеркнул, что это зависит только от нового президента США и его администрации, но эта дискуссия не новая.

"Генерал де Голль уже объяснял, что Европа была наивной, делегируя свою безопасность Соединенным Штатам, и отказался от этой модели для Франции. Давайте подумаем дальше и поставим себя на место американцев: налогоплательщики Аризоны или Невады финансируют безопасность поляков или немцев?" - сказал Лекарню.

Французский министр считает, что при новых угрозах для европейцев нормально брать ответственность за собственную безопасность. Глава Минобороны заявил, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.

"Каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя большее бюджетных ресурсов, а также имея полностью оперативные силы", - добавил он.