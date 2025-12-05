Во Франции открыли огонь по дронам над базой атомных подводных лодок, - СМИ
Во Франции морские пехотинцы открыли огонь по беспилотникам, которые пролетали над военно-морской базой Иль-Лонг. Именно там размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, в четверг вечером, 4 декабря, несколько неизвестных дронов пролетели над базой подводных лодок Иль-Лонг (Финистер), где размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами французских ядерных сил сдерживания.
Уточняется, что пять неизвестных беспилотников были технически обнаружены в четверг вечером, около 19:30, над базой, которая граничит с Брестской гаванью.
"Была начата операция по борьбе с беспилотниками и поисковая операция. Батальон морской пехоты, ответственный за защиту базы, совершил несколько ударов против беспилотников", - говорится в сообщении.
В последние месяцы в Северной Европе фиксируют все более частые пролеты дронов над аэропортами и другими чувствительными зонами, в том числе военными.
В районе Иль-Лонг такие инциденты также случаются.
Например, в ночь с 17 на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, где расположен остров Иль-Лонг, хотя без захода на военную территорию.
База Иль-Лонг
База на острове является передовым пунктом базирования системы французского ядерного сдерживания, она обеспечивает техническое обслуживание четырех французских лодок, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море - для обеспечения ядерного сдерживания. Она охраняется 120 морскими жандармами во взаимодействии с морской пехотой.
Дроны в Европе
Как известно, в последнее время в ряде европейских стран фиксируют все больше случаев появления беспилотников над объектами критической инфраструктуры.
Чаще всего их замечают возле военных баз, энергетической инфраструктуры, аэропортов и портов в странах Северной и Западной Европы.
В большинстве случаев происхождение дронов остается неустановленным, а их полеты рассматриваются как потенциальные разведывательные или провокационные действия.
Как пишет WSJ, такие инциденты являются частью усиленной кампании, которую, по словам европейских лидеров, Россия проводит против континента из-за поддержки Украины. Кампания включает диверсии, кибератаки и дезинформацию.
Украинская разведка установила, что многие подозрительные дроны запускаются с танкеров так называемого "теневого флота" России.