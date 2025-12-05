ua en ru
Во Франции открыли огонь по дронам над базой атомных подводных лодок, - СМИ

Пятница 05 декабря 2025 15:05
UA EN RU
Во Франции открыли огонь по дронам над базой атомных подводных лодок, - СМИ Фото: французские военные (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во Франции морские пехотинцы открыли огонь по беспилотникам, которые пролетали над военно-морской базой Иль-Лонг. Именно там размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, в четверг вечером, 4 декабря, несколько неизвестных дронов пролетели над базой подводных лодок Иль-Лонг (Финистер), где размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами французских ядерных сил сдерживания.

Уточняется, что пять неизвестных беспилотников были технически обнаружены в четверг вечером, около 19:30, над базой, которая граничит с Брестской гаванью.

"Была начата операция по борьбе с беспилотниками и поисковая операция. Батальон морской пехоты, ответственный за защиту базы, совершил несколько ударов против беспилотников", - говорится в сообщении.

В последние месяцы в Северной Европе фиксируют все более частые пролеты дронов над аэропортами и другими чувствительными зонами, в том числе военными.

В районе Иль-Лонг такие инциденты также случаются.

Например, в ночь с 17 на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, где расположен остров Иль-Лонг, хотя без захода на военную территорию.

База Иль-Лонг

База на острове является передовым пунктом базирования системы французского ядерного сдерживания, она обеспечивает техническое обслуживание четырех французских лодок, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море - для обеспечения ядерного сдерживания. Она охраняется 120 морскими жандармами во взаимодействии с морской пехотой.

Дроны в Европе

Как известно, в последнее время в ряде европейских стран фиксируют все больше случаев появления беспилотников над объектами критической инфраструктуры.

Чаще всего их замечают возле военных баз, энергетической инфраструктуры, аэропортов и портов в странах Северной и Западной Европы.

В большинстве случаев происхождение дронов остается неустановленным, а их полеты рассматриваются как потенциальные разведывательные или провокационные действия.

Как пишет WSJ, такие инциденты являются частью усиленной кампании, которую, по словам европейских лидеров, Россия проводит против континента из-за поддержки Украины. Кампания включает диверсии, кибератаки и дезинформацию.

Украинская разведка установила, что многие подозрительные дроны запускаются с танкеров так называемого "теневого флота" России.

