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Во Франции уточнили, что отправка инструкторов в Украину еще прорабатывается

Фото: во Франции уточнили, что отправка инструкторов в Украину еще разрабатывается (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вопрос об отправке французских инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий Министерства обороны Франции агентству AFP.

В Минобороны Франции напомнили, что обучение военных в Украине "является одним из обсуждаемых направлений" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном 26 февраля.

"Как и во всех других областях, которые обсуждались по этому поводу, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности, чтобы понять их точные потребности", - добавили в ведомстве.

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Франция решила направить своих инструкторов в Украину. Там они помогут учить украинских военных.

"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", - подчеркнул генерал.

По словам Сырского, он уже подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, ознакомиться с инфраструктурой и персоналом.

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