RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Франции суд отказался экстрадировать бизнесмена Жеваго в Украину, - СМИ

Фото: Константин Жеваго, бывший нардеп (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго не будут экстрадировать в Украину. Такое решение принял суд во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine.

Как отмечает издание, отказать в экстрадиции решила следственная палата Апелляционного суда Шамбери (город во Франции).

Суд посчитал, что "запрашивающее государство, находясь в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии сохранить гарантирующий основные свободы суд". При этом прокуратура не выступала против экстрадиции.

Напомним, ранее стало известно, что Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель, поскольку он находился в розыске Интерпола.

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ДБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве (ДБР) по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний на его имущество наложили арест.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияКонстантин ЖевагоСуд