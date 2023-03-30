Во Франции суд отказался экстрадировать бизнесмена Жеваго в Украину, - СМИ

Экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго не будут экстрадировать в Украину. Такое решение принял суд во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine .

Суд посчитал, что "запрашивающее государство, находясь в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии сохранить гарантирующий основные свободы суд". При этом прокуратура не выступала против экстрадиции.

Как отмечает издание, отказать в экстрадиции решила следственная палата Апелляционного суда Шамбери (город во Франции).

Напомним, ранее стало известно, что Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель, поскольку он находился в розыске Интерпола.

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ДБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве (ДБР) по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний на его имущество наложили арест.

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