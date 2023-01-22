Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии
Франция и Германия проведут в Литве и Румынии обучение франко-германской бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную декларацию государств.
Такое решение было принято сегодня в Париже, куда с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц.
"Чтобы поддержать наших восточных союзников, вооруженные силы запланируют совместное обучение франко-германской бригады в Литве и Румынии", - говорится в документе.
В нем отмечается, что Париж и Берлин "должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Германия и Франция будут помогать Украине до тех пор, как это будет необходимо. Обе страны заявили о непоколебимой поддержке.
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