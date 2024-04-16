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Во Франции попытались оправдать приглашение РФ на годовщину высадки в Нормандии

Фото: во Франции заявили, что не будут приглашать диктатора Владимира Путина на годовщину высадки в Нормандии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция не будет приглашать российского диктатора Владимира Путина на международную церемонию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, которая пройдет 6 июня.

Об этом сказано в заявлении организаторов мероприятия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Организация Mission Libération подтвердила, что российска делегация может присутствовать на церемонии в память о высадке союзников в Нормандии. 

"Исторически сложилось так, что Франция всегда приглашала на церемонию страны, чьи контингенты высаживались в Нормандии. Такое приглашение было направлено и России", - заявил в комментарии изданию один из членов Mission Libération. 

Он добавил, что "в отличие от Кремля, Франция не проводит политику исторического ревизионизма". 

Также в организации подчеркнули, что российского диктатора Владимира Путина не приглашали из-за войны против Украины. 

Но о возможности присутствия на мероприятии других представителей российского режима, в том числе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в Mission Libération ничего не уточняли. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 16 апреля, в СМИ появилась информация о том, что российскую делегацию пригласили на Международную церемонию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Приглашение обещали направить России, "что бы не случилось".

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