Обвиняют в растрате средств еврофондов. Во Франции назначили суд над Ле Пен

Бывшего кандидата от партии "Национальное объединение" на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен и ее родственников будут судить по обвинению в хищении нескольких миллионов евро из фондов Евросоюза.

Марин Ле Пен и еще 26 человек подозревают в том, что они создали в период с 2004 по 2016 год систему вознаграждения Евросоюзом помощников депутатов Европарламента. Ле Пен, которая всегда оспаривала эти обвинения, предстанет перед судом за растрату государственных средств и соучастие.

Суд также примет решение, сможет ли ее 95-летний отец подготовить свою защиту и присутствовать на суде. Слушания будут проходить три раза в неделю во второй половине дня, с понедельника по среду.

Среди других обвиняемых — мэр Перпиньяна Луи Алио, бывший второй номер партии Бруно Гольниш, исполнительный вице-президент партии Николя Бэй, бывший казначей "Национального объединения" Валеран де Сен-Жюст, а также пресс-секретарь партии Жюльен Одуль.

Ход расследования против Марин Ле Пен

Расследование началось в марте 2015 года, когда Европейский парламент объявил, что передал в Управление ЕС по борьбе с мошенничеством возможные нарушения, допущенные партией в отношении зарплат помощников парламента. В конце 2016 года расследование было поручено двум парижским судьям по финансовым расследованиям. В июне 2017 года Марин Ле Пен было предъявлено обвинение в "злоупотреблении доверием" и "соучастии", позже обвинение было переквалифицировано в "хищение государственных средств".

Ле Пен подозревают в том, что она создала систему вознаграждений в размере 21 тысячи евро для своих помощников, которые ежемесячно выделялись из фондов Евросоюза каждому депутату для оплаты помощников парламента. Подсчитано, что Ле Пен направила своим соратникам 6,8 млн евро в период с 2009 по 2017 год.