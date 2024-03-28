Обвиняют в растрате средств еврофондов. Во Франции назначили суд над Ле Пен
Бывшего кандидата от партии "Национальное объединение" на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен и ее родственников будут судить по обвинению в хищении нескольких миллионов евро из фондов Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
Марин Ле Пен и еще 26 человек подозревают в том, что они создали в период с 2004 по 2016 год систему вознаграждения Евросоюзом помощников депутатов Европарламента. Ле Пен, которая всегда оспаривала эти обвинения, предстанет перед судом за растрату государственных средств и соучастие.
Суд также примет решение, сможет ли ее 95-летний отец подготовить свою защиту и присутствовать на суде. Слушания будут проходить три раза в неделю во второй половине дня, с понедельника по среду.
Среди других обвиняемых — мэр Перпиньяна Луи Алио, бывший второй номер партии Бруно Гольниш, исполнительный вице-президент партии Николя Бэй, бывший казначей "Национального объединения" Валеран де Сен-Жюст, а также пресс-секретарь партии Жюльен Одуль.
Ход расследования против Марин Ле Пен
Расследование началось в марте 2015 года, когда Европейский парламент объявил, что передал в Управление ЕС по борьбе с мошенничеством возможные нарушения, допущенные партией в отношении зарплат помощников парламента. В конце 2016 года расследование было поручено двум парижским судьям по финансовым расследованиям. В июне 2017 года Марин Ле Пен было предъявлено обвинение в "злоупотреблении доверием" и "соучастии", позже обвинение было переквалифицировано в "хищение государственных средств".
Ле Пен подозревают в том, что она создала систему вознаграждений в размере 21 тысячи евро для своих помощников, которые ежемесячно выделялись из фондов Евросоюза каждому депутату для оплаты помощников парламента. Подсчитано, что Ле Пен направила своим соратникам 6,8 млн евро в период с 2009 по 2017 год.
Отношение Марин Ле Пен к России
Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.
Партия под руководством Марин Ле Пен является единственной во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.
В 2022 году она осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".
В апреле этого года она заявила, что если Россия выиграет войну, это будет катастрофой. Но если Украина победит, то это будет означать "начало Третьей мировой войны".
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