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Во Франции начались досрочные выборы, где могут победить ультраправые

Фото: во Франции стартовали досрочные выборы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции в воскресенье, 30 июня, стартовали досрочные парламентские выборы. По последним опросам, победу могут одержать ультраправые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

Избирательные участки во Франции открылись в 8:00 по местному времени, но на не материковой части Франции первый тур выборов начался еще вчера. Второй тур состоится 7 июля.

Первые экзитполы будут опубликованы после 20:00. Прогнозируется высокая явка.

Французские избиратели будут выбирать 577 членов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента). В стране действует мажоритарная избирательная система, согласно которой кандидат побеждает только при получении абсолютного большинства голосов.

Если это не происходит, проходит второй тур. В нем принимают участие все кандидаты, получившие в первом туре голоса не менее 12,5% голосов.

По данным соцопросов, победу может одержать ультраправая партия "Национальное объединение", лидером которой является Марин Ле Пен. Партийный список возглавляет Жордан Барделла, который, вероятно, может стать новым премьер-министром Франции.

Партии президента Эммануэля Макрона пророчат третье место. Как пишут СМИ, в случае победы Ле Пен во Франции впервые со времен Второй мировой войны будет сформировано ультраправое правительство.

Напомним, в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента). Это произошло на фоне поражения его партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент.

Что изменят парламентские выборы во Франции и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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ФранцияЭммануэль Макрон