Во Франции подтвердили случаи дезертирства некоторых украинских военных на учениях, - AFP

Несколько десятков украинских солдат дезертировали во время учений во Франции. Но данное явление не приобрело массового характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 и AFP .

По словам представителя французской армии, который и является источником AFP, среди солдат ВСУ "имели место отдельные случаи дезертирства". Однако количество остается незначительным, "учитывая общее количество тех, кто прошел обучение"

"Они находились во французских казармах и имели право выходить", - сказал источник.

Военный чиновник также рассказал, что украинские солдаты, которые проходили подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, "установленному украинском командованием". Помимо этого он добавил, что во в Франции не могут задерживать дезертиров.

"Во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человеком. А право, предоставленное украинским властям на французской территории - это всего лишь дисциплинарное право", - заявил чиновник.

France24 и ряд других СМИ уточняют, что французская армия обучила на территории Франции 2300 военных из 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, которая ныне сражается на Покровском направлении. Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских кураторов. Остальные 2200 солдат бригады пришли подготовку в Украине.

Журналист Юрий Бутусов писал в декабре, что 1700 солдат покинули бригаду, не вступая в бой, а 50 сбежали во время учений во Франции.

На вопрос об информации Бутусова командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый ответил, что не будет ее опровергать.