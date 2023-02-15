Во Франции назрел дефицит боеприпасов из-за военной помощи Украине, - Le Figaro

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм", - говорится в докладе, который цитирует Le Figaro. Депутаты парламента Франции призвали к переоценке запасов вооружений с учетом вероятности крупного столкновения, а также к восстановлению арсеналов.

Проблему с нехваткой вооружений осознают и в Минобороны Франции, и производители вооружений. Объемы производства пороха для боеприпасов не удовлетворяют нынешние потребности, так как рынок был долгое время адаптирован к логике мирного времени, но вскоре его производство значительно возрастет.