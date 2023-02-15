ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Франции назрел дефицит боеприпасов из-за военной помощи Украине, - Le Figaro

Новина українською →
Париж, Среда 15 февраля 2023 07:50
Во Франции назрел дефицит боеприпасов из-за военной помощи Украине, - Le Figaro Фото: в армии Франции назрел дефицит боеприпасов из-за военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французская армия испытывает нехватку боеприпасов в связи с передачей нескольких пакетов военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм", - говорится в докладе, который цитирует Le Figaro. Депутаты парламента Франции призвали к переоценке запасов вооружений с учетом вероятности крупного столкновения, а также к восстановлению арсеналов.

Проблему с нехваткой вооружений осознают и в Минобороны Франции, и производители вооружений. Объемы производства пороха для боеприпасов не удовлетворяют нынешние потребности, так как рынок был долгое время адаптирован к логике мирного времени, но вскоре его производство значительно возрастет.

Ранее мы писали, что в США заключили оборонный контракт на сумму более 500 млн долларов с двумя компаниями, которые будут использовать деньги для производства артиллерийских боеприпасов для украинской армии.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, упомянул о растущей озабоченности Вашингтона и других стран по поводу дефицита боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян