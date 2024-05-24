Одна из стран НАТО заказала у Rheinmetall артснаряды на 300 млн евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

По данным компании, заказ включает в себя несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей метательных зарядов. Общая стоимость заказа составляет почти 300 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в период с 2024 по 2028 год

"Необходимость пополнить запасы боеприпасов вооруженных сил в результате войны в Украине принесла Rheinmetall крупные заказы в области артиллерийских боеприпасов", - заявили в компании.

При этом там отметили, что новые заказы еще раз подчеркивают ведущую технологическую позицию Rheinmetall в разработке и производстве боеприпасов в Европе.