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Во Франции четырех человек обвинили в передаче секретных технологий Китаю и РФ, - СМИ

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Четверг 27 июля 2023 22:31
Во Франции четырех человек обвинили в передаче секретных технологий Китаю и РФ, - СМИ Иллюстративное фото: во Франции четырех человек обвинили в передаче секретных технологий Китаю и РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции четырем людям предъявили обвинения в передаче секретных технологий России и Китаю. Это запрещено санкциями Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По данным источников издания, обвинения выдвинули двум французам и двум китайцам. Среди них - два топ-менеджера высокотехнологичной компании Ommic, которая занимается производством полупроводников. Она расположена недалеко от Парижа, там работает около 100 человек.

Как отмечают журналисты, еще в 2018 году президентом компании стал 63-летний гражданин Китая Руоадан Ц.

Источник издания рассказал, что управляющий директор Omnic Марк Р. и китайский менеджер компании подозреваются в передаче иностранной державе информации о системах, документах или файлах, противоречащих национальным интересам Франции.

В СМИ уточняют, что Марк Р. обвиняется в сознательном обходе правил для поставки чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию. В частности, речь идет о ноу-хау, которое используется для повышения эффективности полупроводников.

Иностранные технологии в российском оружии

Напомним, российские оккупанты используют для производства своего оружия технологии иностранных компаний.

Украина уже неоднократно находила иностранные детали в российских ракетах и дронах. К примеру, президент Владимир Зеленский отмечал, что в одной из ракет, которой оккупанты ударили по Кривому Рогу, нашли технологии стран Запада.

Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что иностранные детали, которые обнаружили в российских ракетах, скорее всего были закуплены до начала полномасштабной войны.

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