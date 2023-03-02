Авария с поездами в Греции: количество жертв приблизилось к 60

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда неподалеку от греческого города Лариса, по последним данным, составляет по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя судебно-медицинской службы Ларисы Рубини Леонтари в эфире греческой радиостанции RealFM .

По ее словам, в среду городской морг принял семь обгоревших тел, еще 14 - доставили в четверг. Кроме того, там собрали более 10 мешков с отдельными частями тел, которые будут идентифицироваться по анализу ДНК. По сообщению греческого телеканала Skai, по состоянию на четверг шесть пострадавших в железнодорожной аварии остаются в критическом состоянии, более 70 находятся на стационарном лечении.