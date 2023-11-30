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Франция увеличит поставку боеприпасов Украине в 2024 году

Четверг 30 ноября 2023 14:03
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Франция увеличит поставку боеприпасов Украине в 2024 году Фото: Франция увеличит поставку боеприпасов Украине в 2024 году (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Франция продолжит оказывать военную помощь Украине в 2024 году. В том же числе увеличит поставки боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инженер-генерала по вооружению, главу Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док, которого цитирует пресс-служба Министерства обороны.

Во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина уже получила средства на дополнительную закупку САУ "Цезарь". В частности он поблагодарил Францию за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам и подчеркнул важность увеличить количество пушек.

В частности стороны рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между Украиной и Францией.

"Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", - заявил Жан-Франсуа Док.

Помощь Украине от Франции

Франция является одним из главных союзников Украины, который поддержал нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В течение войны Париж предоставляет нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

Недавно представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила о том, что Париж близок к согласованию и заключению с Украиной двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для нашего государства.

Во время своего визита в Киев в конце сентября министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений. В этом месяце министр объявил, что Париж выделит еще 200 млн евро в фонд поддержки нашей страны.

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