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Франция осудила российские удары по зерновой инфраструктуре

Вторник 05 сентября 2023 07:34
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Франция осудила российские удары по зерновой инфраструктуре Фото: Франция осудила российские удары по зерновой инфраструктуре (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Франции осудило российские атаки по зерновой инфоструктуре Украины в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Франции.

Там отметили, что такими ударами РФ продолжает свой шантаж глобальной продовольственной безопасности, что сказывается на систематическом уничтожении транзитных и складских мощностей в Украине, препятствиях для экспорта зерна и приостановке Черноморской зерновой инициативы.

Также в МИД подчеркнули, что Франция будет принимать меры по укреплению глобальной продовольственной безопасности, которую РФ активно пытается ослабить, чтобы превратить ее в политическое оружие.

Атака на Одесскую область 4 сентября

В ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область с помощью дронов-камикадзе "Шахед". 17 из них были сбиты, однако остальные нанесли разрушения, в том числе, и зерновую инфраструктуру.

Позже в МИД Украины сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии. При этом Бухарест опровергает эту информацию.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк добавила, что во время этой атаки РФ использовала "шахеды" из новой партии.

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