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Франция предложила усилить контроль над финансовой помощью Украине, - Politico

Четверг 03 октября 2024 12:16
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Франция предложила усилить контроль над финансовой помощью Украине, - Politico Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция выступила с инициативой ограничить полномочия Европейской комиссии в распределении средств для Украины, предложив усилить контроль со стороны национальных столиц и Европейского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На прошедшей встрече дипломатов ЕС Франция поддержала идею о введении более строгих мер контроля над распределением кредита в размере 35 миллиардов евро, который Брюссель планирует предоставить Украине в ближайшие недели.

Предполагается, что это решение позволит сделать процесс финансовой помощи более прозрачным и управляемым на уровне отдельных государств-членов ЕС.

Кредит на 35 млрд евро

В июне лидеры стран G7 согласились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее Financial Times сообщило, что ЕС готовится к выделению нового пакета финансирования к концу года, независимо от участия США. Такие меры предпринимаются в условиях опасений Брюсселя, что Венгрия может воспрепятствовать предоставлению гарантий, необходимых для участия США в программе заморозки активов.

По данным издания, окончательная сумма может составлять от 20 до 40 миллиардов евро и будет определена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

Позже Financial Times сообщило, что ЕС планирует предоставить Украине кредит на сумму 35 миллиардов евро. Эти средства будут получены из будущих доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Позже эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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