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Четырехдневная рабочая неделя. В каких странах Европы можно меньше работать

Воскресенье 14 января 2024 09:00
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Четырехдневная рабочая неделя. В каких странах Европы можно меньше работать Фото: Работница в Исландии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

После пандемии COVID-19 и карантина все больше людей выбирают дистанционную работу и ищут возможность работать меньше дней. В некоторых странах ЕС разрешена четырехдневная рабочая неделя.

Где в Европе можно меньше работать и какая от этого польза работодателям, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

  • Бельгия перешла на четырехдневную рабочую неделю в позапрошлом году

В ноябре 2022 года в Бельгии был принят закон о разрешении на четырехдневный рабочий график. Это даст людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени, пояснил премьер-министр Бельгии.

Согласно результатам опроса кадровой компании Acerta, доля персонала, решившего работать по сокращенному графику, с тех пор выросла на 56,5%. Сотрудники работают или 9,5 часов в день при 38-часовой рабочей неделе, или 10 часов в день, чтобы соблюдать требования по 40-часовой рабочей неделе.

77% опрошенных выбрали сокращенную неделю, чтобы иметь больше времени для личной жизни, 36,5% – чтобы уменьшить рабочую нагрузку, а 29% – чтобы проводить больше времени с детьми.

  • Исландия успешно испытала сокращенную рабочую неделю

Исландия ввела четырехдневную рабочую неделю одной из первых в мире. Испытание такого графика длилось с 2015 по 2019 год. Почти 90% исландских рабочих сократили рабочие часы, чтобы соблюдать четырехдневную рабочую неделю.

Четырехдневная рабочая неделя. В каких странах Европы можно меньше работатьФото: Стресс и истощение работников снижаются при 4-дневной рабочей неделе (unsplash.com)

Согласно исследованиям, в результате стресс и истощение работников уменьшились, а баланс между личной жизнью и работой улучшился.

  • Франция – предприниматели сами меняют график

Предприниматели Франции также все чаще вводят четырехдневную рабочую неделю, хотя это и не закреплено на законодательном уровне.

В то же время страна ввела 35-часовую рабочую неделю более 20 лет назад, и с этим может быть связан переход компаний на новый график. В стране уже 10 тысяч работников выходят на работу всего 4 дня в неделю.

  • В Литве меньше работать могут родители с маленькими детьми

В Литве с 2021 года действует закон, по которому родители с маленькими детьми могут работать всего 32 часа в неделю. Эта категория работников уже работает четырехдневную неделю, хотя на законодательном уровне такой график не утвержден.

Согласно результатам опроса, 51% респондентов готовы одобрить четырехдневную рабочую неделю, 35% - против, 14% не определились по этому поводу.

Идею больше поддерживают женщины и молодежь до 30 лет, а работники старше 50 лет и пенсионеры чаще выступают против предложения.

  • Дания и Нидерланды – самые короткие рабочие недели в Европе

У этих двух стран самые короткие рабочие недели. Средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 29 часов – это самая короткая рабочая неделя в Европе, которая позволяет работникам работать 4 дня в неделю в зависимости от договоренностей.

Четырехдневная рабочая неделя. В каких странах Европы можно меньше работатьФото: Офис в Амстердаме (unsplash.com)

В Дании работники должны работать 33 часа в неделю. С такой нагрузкой можно работать не более восьми часов в день в течение четырех дней или еще полдня в пятницу.

  • Германия, Испания и Португалия тестируют уменьшение нагрузки

В этих трех странах работу 4 дня в неделю еще тестируют. Правительство Испании согласилось на 32-часовую рабочую неделю в течение 3 лет, в то же время работники сохранят свои зарплаты.

В Германии средняя продолжительность рабочей недели составляет 34,2 часа. Там также опробуют новый график по инициативе профсоюзов, требовавших сокращения рабочего времени.

Согласно опросу Forsa, 71% людей, работающих в Германии, хотели бы иметь возможность работать всего 4 дня в неделю. Более трех четвертей респондентов сказали, что они поддерживают правительство, чтобы изучить возможность введения четырехдневной недели. Также две трети работодателей поддержали инициативу.

Португалия также недавно ввела тестирование четырехдневной рабочей недели. В июне 2023 года началось шестимесячное испытание с участием 39 предприятий.

Три четверти португальских работников работают более 40 часов в неделю, поэтому ожидается, что новая мера уменьшит рабочую нагрузку на них и может значительно повлиять на производительность.

Четырехдневная рабочая неделя. В каких странах Европы можно меньше работать

Фото: В Германии тестируют сокращенную неделю (unsplash.com)

Какие преимущества сокращенной рабочей недели

Считается, что четырехдневная рабочая неделя имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Сотни компаний, участвовавших в четырехдневных пилотных работах, обнаружили, что производительность повышается, затраты уменьшаются, а претендентов на работу становится больше.

Благодаря этому удается привлечь лучших кандидатов на работу и уменьшается текучесть кадров. В то же время, четырехдневная рабочая неделя позволяет работникам повышать квалификацию, что способствует повышению производительности компании на 25%.

Один из недостатков такого графика – некоторые отрасли не могут его применять.

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