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Франція зафіксувала найвищий з 2020 року добовий показник COVID-випадків 

Автор: Марія Кучерявець

У Франції за добу зафіксували 59 019 випадків коронавірусу. Що являється найбільшим добовим показником у країні від 3 листопада 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Ситуація продовжує погіршуватись. За добу у Франції було зареєстровано 59 019 нових випадків захворювання на COVID-19 - це показник, який не був досягнутий з 3 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у країні за добу зробили 687 тисяч бустерних щеплень від коронавірусу, що також стало рекордним показником.

Загалом, від початку пандемії у Франції зареєстрували понад 8 млн заражень коронавірусом, померли від хвороби понад 121 тисяча людей.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про нові обмеження через зростання числа хворих коронавірусом. Зокрема, на чотири тижні закриваються нічні клуби, а в школах вводиться масковий режим.

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