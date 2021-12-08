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Франция зафиксировала самый высокий с 2020 года суточный показатель COVID-случаев 

Автор: Мария Кучерявец

Во Франции за сутки зафиксировали 59 019 случаев коронавируса. Что является наибольшим суточным показателем в стране от 3 ноября 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Ситуация продолжает ухудшаться. За сутки во Франции было зарегистрировано 59 019 новых случаев заболевания COVID-19 - это показатель, который не был достигнут с 3 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в стране за сутки сделали 687 тысяч бустерных прививок от коронавируса, что также стало рекордным показателем.

В общем, с начала пандемии во Франции зарегистрировали более 8 млн заражений коронавирусом, умерли от болезни более 121 тысячи человек.

Напомним, недавно премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших коронавирусом. В частности, на четыре недели закрываются ночные клубы, а в школах вводится масочный режим.

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ФранцияПандемия коронавируса