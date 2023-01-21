RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция заблокировала счета пропагандистского RT. В России угрожают ответными мерами

Фото: Франция заблокировала счета пропагандистского RT. В России угрожают ответом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках девятого пакета санкций Франция заблокировала счета пропагандистского канала RT. В России пригрозили ответными мерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

Блокировка счетов RT France

О блокировании счетов сообщила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова. По ее словам, ответный шаг ставит под вопрос продолжение работы RT France.

"RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты", - пишет Le Monde .

Между тем, сотрудники телеканала опасаются того, что им будет сложно найти работу из-за того, что в их СМИ стоит штамп "пропагандист".

Россия угрожает Франции

Тем временем в Кремле угрожают мерами против французских СМИ, однако подробности пока не раскрываются.

"Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам по французским СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", - заявили в МИД России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская Федерация