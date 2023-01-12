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Во Франции обнаружили сеть риэлторов, помогавших олигархам РФ уклоняться от санкций

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Франция, Четверг 12 января 2023 23:10
Во Франции обнаружили сеть риэлторов, помогавших олигархам РФ уклоняться от санкций Фото: Во Франции обнаружили сеть риэлторов, помогавших олигархам РФ уклоняться от санкций (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция проводит расследование касательно агентов по недвижимости на Французской Ривьере, поскольку есть подозрения, что они помогали российским олигархам обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции.

В сентябре была проведена операция целевых расследований по агентствам недвижимости в Приморских Альпах. Речь идет о департаменте, включающем эксклюзивный полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра.

В бюро по борьбе с мошенничеством говорят, что 60% проверенных ими агентств либо не знали о своих обязательствах по санкциям, либо не выполняли их. Среди нарушений было отмечено, что некоторые агенты по недвижимости не смогли проверить, были ли имена их клиентов в реестре замораживания активов страны. Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что участие риэлторов в реализации санкций является ключом к успеху мер по замораживанию активов.

"Это обязательное условие для прекращения финансирования незаконной деятельности, в частности в контексте конфликта в Украине", - говорится в заявлении.

Служба борьбы с мошенничеством добавила, что в настоящее время она направляет отчеты в казначейство Франции и орган борьбы с отмыванием денег, чтобы предупредить их о подозрениях в уклонении от санкций, с которыми столкнулись ее должностные лица во время проверок.

За последние десятилетия находящиеся под санкциями россияне захватили часть самой эксклюзивной недвижимости на Французской Ривьере.

Напомним, что французская инженерная группа Gaztransport &Technigaz (GTT) объявила о прекращении своей деятельности в России после изучения последних пакетов европейских санкций, включающих запрет на предоставление инженерных услуг российским компаниям.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Алексей Кузьмичев вновь обращается к французским властям с требованием предоставить ему право совершать морские прогулки вокруг Французской Ривьеры на одной из его яхт.

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